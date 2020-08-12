Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Названы страны, где русских туристов любят больше всего: В их числе… Польша

12 августа 2020, 03:15  •  23 • Политика
Названы страны, где русских туристов любят больше всего. В их числе… Польша. Эксперт Александр Осауленко подчеркнул, что зачастую политические взаимоотношения между государствами мало влияют на восприятие местными жителями гостей из России.
Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал в интервью Nation News о странах, в которых туристов из России встречают наиболее радушно.
Он отметил, что зачастую политические взаимоотношения между государствами мало влияют на восприятие местными жителями русских гостей.
По словам специалиста, такая тенденция, в частности, прослеживается в случае с Польшей, со стороны властей которой нередко доносятся негативные высказывания в адрес РФ.
Наш Северо-Запад достаточно активно посещает с туристическими целями Польшу. И везде к ним неплохо относятся, - подчеркнул Осауленко.
Он добавил, что похожая ситуация, кроме того, наблюдается с Грузией и Чехией. Среди других наиболее радушных к русским стран специалист также назвал Болгарию, Кубу и Белоруссию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
11 августа 2020, 23:35
"Идиоты": эксперты предсказали деградацию Украины на фоне процветания Крыма
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
11 августа 2020, 23:35
Лавров прошелся по США из-за "Северного потока - 2"
12 августа 2020, 00:30
Переворот в Белоруссии - подарок на 90-летие Соросу? У ОМОНа есть шанс испортить праздник
12 августа 2020, 00:30
Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белорус...
12 августа 2020, 00:30
Переворот в Белоруссии - подарок на 90-летие Соросу? У ОМОНа есть шанс испортить праз...
12 августа 2020, 00:30
Аплодирующих минских рабочих сняли на видео, но ОМОН сорвал попытку забастовки
12 августа 2020, 00:30
Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
07 августа 2020, 20:35
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко раскрыл эксперт
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.