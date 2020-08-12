Названы страны, где русских туристов любят больше всего: В их числе… Польша

Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал в интервью Nation News о странах, в которых туристов из России встречают наиболее радушно.

Он отметил, что зачастую политические взаимоотношения между государствами мало влияют на восприятие местными жителями русских гостей.

По словам специалиста, такая тенденция, в частности, прослеживается в случае с Польшей, со стороны властей которой нередко доносятся негативные высказывания в адрес РФ.

Наш Северо-Запад достаточно активно посещает с туристическими целями Польшу. И везде к ним неплохо относятся, - подчеркнул Осауленко.

Он добавил, что похожая ситуация, кроме того, наблюдается с Грузией и Чехией. Среди других наиболее радушных к русским стран специалист также назвал Болгарию, Кубу и Белоруссию.