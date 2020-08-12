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Названы страны, где русских туристов любят больше всего: В их числе… Польша
12 августа 2020, 03:15 • 23 • Политика
Названы страны, где русских туристов любят больше всего. В их числе… Польша. Эксперт Александр Осауленко подчеркнул, что зачастую политические взаимоотношения между государствами мало влияют на восприятие местными жителями гостей из России.
Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал в интервью Nation News о странах, в которых туристов из России встречают наиболее радушно.
Он отметил, что зачастую политические взаимоотношения между государствами мало влияют на восприятие местными жителями русских гостей.
По словам специалиста, такая тенденция, в частности, прослеживается в случае с Польшей, со стороны властей которой нередко доносятся негативные высказывания в адрес РФ.
Он добавил, что похожая ситуация, кроме того, наблюдается с Грузией и Чехией. Среди других наиболее радушных к русским стран специалист также назвал Болгарию, Кубу и Белоруссию.
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