Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

Согласно данным рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения, наибольшее количество бензина на среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Люксембурга, а наименьшее — украинцы. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина. На втором месте рейтинга Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тыс. л бензина.

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива.

Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.

При этом последнее место в подборке занимает Украина, граждане которой могут позволить себе приобрести на среднемесячную зарплату 279 л топлива.

Также внизу списка расположились Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия, жители которых могут купить до 560 л бензина.

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