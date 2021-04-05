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Названы сроки отставки Никола Пашиняна
05 апреля 2021, 13:35 • 88 • Политика
Руководитель правящей парламентской фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц назвала сроки отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
По её словам, премьер-министр подаст в отставку в конце апреля, однако точная дата не определена.
Ранее в Ереване рассказали, когда Пашинян уйдёт в отставку. По словам официальных лиц, это произойдёт довольно скоро: "Выборы в интересах страны".
Об этом во вторник заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян. Он уточнил, что Пашинян сложит свои полномочия в промежутке между 20 апреля и 5 мая. Однако это не значит, что он прекратит руководить правительством. Политик будет исполнять функции премьер-министра, пока в стране не проведут выборы и не сформируют новый кабмин.
"Теперь выборы в интересах страны, это способ снизить политическую напряжённость", - рассказал Торосян порталу Sputnik Армения.
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