Названы срок и объёмы: СМИ узнали детали газового контракта с Украиной

Стали известны подробности газового контракта между Россией и Украиной. Детали публикует РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Согласно сообщению агентства, пятилетний контракт предусматривает поставку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре.

Ранее сообщалось, что на трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине была достигнута договорённость о соглашении о газовом транзите из России в Европу. Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли - они должны были быть обсуждены в пятницу в Москве и Киеве.

До конца года (старое соглашение истекает 1 января 2020 года) планируется провести ещё две российско-украинские встречи для решения чисто технических вопросов.