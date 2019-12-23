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Названы срок и объёмы: СМИ узнали детали газового контракта с Украиной

23 декабря 2019, 02:24  •  70 • В мире
Появились подробности контракта по транзиту газа через Украину. Так, согласно сообщениям СМИ, срок документа составляет пять лет. В первый год Россия поставит 65 млрд кубометров голубого топлива, в последующие - по 40 млрд кубометров.
Стали известны подробности газового контракта между Россией и Украиной. Детали публикует РИА Новости со ссылкой на СМИ.
Согласно сообщению агентства, пятилетний контракт предусматривает поставку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре.
Ранее сообщалось, что на трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине была достигнута договорённость о соглашении о газовом транзите из России в Европу. Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли - они должны были быть обсуждены в пятницу в Москве и Киеве.
До конца года (старое соглашение истекает 1 января 2020 года) планируется провести ещё две российско-украинские встречи для решения чисто технических вопросов.

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