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Названы шесть вариантов отказа Германии от "Северного потока — 2"

13 сентября 2020, 09:00  •  52 • Аналитика
© REUTERS / Hannibal Hanschke
У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico.
Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.
Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария "посмотреть", как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Отмечается, что организация Deutsche Umwelthilfe считает "Северный поток — 2" несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство.
Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной.
Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях Евросоюза против газопровода или "позволит выполнить работу" по остановке проекта США. Также утверждается, что в случае завершения "Северного потока — 2", начало его работы может быть осложнено получением лицензии.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что надеются получить от Берлина конкретную информацию, однако немецкие коллеги ее пока не предоставили.

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