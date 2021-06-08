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Названы пять ключевых тем саммита Путина и Байдена

08 июня 2021, 15:00  •  113 • Политика
Издание Tribune de Genève назвало пять ключевых тем, которые, вероятно, будут обсуждать президенты Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.
По версии Tribune de Genève, одним из ключевых вопросов, которые обсудят президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 16 июня, станут кибератаки. Вашингтон полагает, что русские хакеры причастны к кибератакам на американские компании, Москва, в свою очередь, это отрицает и настаивает на заключении "глобального соглашения" об ограничении использования компьютерного оружия, отмечается в статье.
Вторым пунктом повестки, полагают журналисты, станет тема прав человека в контексте заключения блогера Алексея Навального. Байден ранее обещал сказать Путину, что не будет "бездействовать" перед лицом "нарушений" прав человека в России.
Но Москва обратила внимание на действия американских властей во время штурма Капитолия, которые вряд ли можно соотнести с соблюдением прав человека. Также русские критикуют "цензуру" в Голливуде и в интернете со стороны IT-гигантов и осуждают "доведённую до абсурда политкорректность" в Соединённых Штатах, пишет газета.
Третьей темой может стать военный вопрос, а именно - ситуация на Украине, в Сирии или Арктике, предполагают журналисты. Путин и Байден здесь попытаются найти стратегический баланс, говорится в статье.
Разговор двух лидеров должен коснуться и темы высланных дипломатов. Не исключено, что будет найден компромисс.
Пятым пунктом может стать тема обмена заключёнными. Издание напоминает, что Пол Уилан осуждён в России за шпионаж и в начале июня обращался с просьбой к Джо Байдену о включении его в программу обмена. С аналогичной просьбой к главам США и России обращалась мать отбывающего наказание в США Виктора Бута.

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