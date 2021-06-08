Названы пять ключевых тем саммита Путина и Байдена

Издание Tribune de Genève назвало пять ключевых тем, которые, вероятно, будут обсуждать президенты Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.

По версии Tribune de Genève, одним из ключевых вопросов, которые обсудят президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 16 июня, станут кибератаки. Вашингтон полагает, что русские хакеры причастны к кибератакам на американские компании, Москва, в свою очередь, это отрицает и настаивает на заключении "глобального соглашения" об ограничении использования компьютерного оружия, отмечается в статье.

Вторым пунктом повестки, полагают журналисты, станет тема прав человека в контексте заключения блогера Алексея Навального. Байден ранее обещал сказать Путину, что не будет "бездействовать" перед лицом "нарушений" прав человека в России.

Но Москва обратила внимание на действия американских властей во время штурма Капитолия, которые вряд ли можно соотнести с соблюдением прав человека. Также русские критикуют "цензуру" в Голливуде и в интернете со стороны IT-гигантов и осуждают "доведённую до абсурда политкорректность" в Соединённых Штатах, пишет газета.

Третьей темой может стать военный вопрос, а именно - ситуация на Украине, в Сирии или Арктике, предполагают журналисты. Путин и Байден здесь попытаются найти стратегический баланс, говорится в статье.

Разговор двух лидеров должен коснуться и темы высланных дипломатов. Не исключено, что будет найден компромисс.

Пятым пунктом может стать тема обмена заключёнными. Издание напоминает, что Пол Уилан осуждён в России за шпионаж и в начале июня обращался с просьбой к Джо Байдену о включении его в программу обмена. С аналогичной просьбой к главам США и России обращалась мать отбывающего наказание в США Виктора Бута.