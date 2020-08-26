Названы последствия для мира в случае победы Байдена на выборах в США

Джо Байден. Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Претендент на пост главы Америки устроит кровавую баню

В Америке всерьез опасаются получить во главе страны такого политика, как Джо Байден. Своими переживаниями на этот счет поделился сенатор от штата Кентукки. По мнению Рэнда Пола, при Байдене мир ждут новые кровопролитные войны.

Республиканец напомнил, что у политика есть "чудовищный послужной список" призывов к развязыванию конфликтов. Пол опасается, что, придя к власти, Байден поведет Америку по пути войны. Бывший вице-президент поддерживал конфликты в Сирии, Сербии и Ливии, передает NBC News.

"Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги", - заявил Рэнд Пол.

В свою очередь, вице-губернатор Северной Каролины республиканец Дэн Форест считает, что Джо Байден и вовсе может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах президента. По его мнению, "Сонный Джо" (так некоторые американцы прозвали Байдена) "не дотянет до 20 января", отмечает The Washington Post.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатуру действующего главы США Дональда Трампа официально выдвинули на пост президента Америки. Выборы американского лидера состоятся в ноябре 2020 года.

