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Названы основные темы вопросов «прямой линии» с президентом России
11 июня 2019, 22:24 • 46 • Политика
Центр обработки обращений на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным продолжает обрабатывать вопросы граждан, которые, в частности, интересуются получением льготных лекарств, повышением тарифов на ЖКУ и электроэнергию, темой экологии.
Согласно материалам сайта «прямой линии», россияне также хотели бы спросить главу государства о газификации поселков, строительстве метро в отдаленных районах, о том, почему не работает программа переселения для соотечественников из СНГ по Московскому региону, а также о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет, пишет «РИА Новости».
«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня, начало в 12:00 мск. Задать вопрос российскому лидеру можно по телефону, посредством SMS или ММS, а также через сайт moskva-putinu.ru или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В день прямого эфира выйти на прямую связь со студией можно будет с помощью приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».
7 июня 2018 года в ходе предыдущей «прямой линии», которая длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, например, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с главами упомянутых регионов.
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