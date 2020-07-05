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Названы места размещения "убийцы" Крымского моста

05 июля 2020, 11:00  •  195 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Три комплекса "Нептуна" поставят на воду в следующем году
Уже в 2021 году в Черном и Азовском морях ВМС Украины планирует развернуть три дивизиона противокорабельных комплексов, у которых на борту будут находится "убийцы" Крымского моста. Об этом заявил глава военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода".
В Черном море разместят два комплекса, а для Азовского моря военные Украины решили, что хватит и одного. Командующий подчеркнул, что ничего не помешает им одновременно поразить сразу несколько целей – об этом свидетельствуют испытания, говорит он.
Пока ракеты "Нептун" не поступили в распоряжение армии Украины. Сейчас, утверждает Неижпапа, главный приоритет – скорее закончить испытания "убийцы" Крымского моста и начать как можно грамотнее применять это вооружение.
"Нептуны" разрабатываются украинским конструкторским бюро "Луч". За ее основу взяли российскую ракету Х-35. Как заявлял Петр Порошенко, дальность украинского оружия может достигать 1 тысячи километров. В прошлом году экс-глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что ракета сможет в "считанные секунды уничтожить" Крымский мост.
Несмотря на то, что работа над "Нептуном" еще не закончена до конца, на Украине заявили о разработке новой модификации вооружения, которая сделает ракету более опасной для противника.
Сейчас разрушителя Крымского моста готовят к пуску в серийное производство.

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