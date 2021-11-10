Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать

Автоэксперт Кадаков рассказал об ошибках водителей в условиях ограниченной видимости, а также о том, как их избежать.

Темное время суток значительно повышает риск попадания в аварию на дороге, поэтому водителям следует в это время быть особенно внимательными. Главные ошибки во время вождения ночью назвал автоэксперт Максим Кадаков.

Одной из самых распространённых ошибок во время вождения в условиях плохой видимости является так называемая "езда на ощупь", объяснил специалист. Это когда водитель, фактически, не видит и едет.

Например, фары плохо светят или ослепили фары встречных авто. В итоге человек едет с более высокой скоростью, чем позволяет ему ситуация по обзору,

- рассказал Максим Кадаков.

По словам автоэксперта, самое обидное, что такие ситуации, зачастую, возникают неожиданно. Из-за каких-то внешних факторов видимость снижается, однако водитель не реагирует на изменение ситуации, и продолжает ехать также, как и до этого.

Другой распространённой ошибкой во время езды в ночное время специалист называет игнорирование того, что происходит за обочиной правой полосы. По словам Максима Кадакова, ночью за обочиной правой полосы нужно следить вдвое, а то и втрое внимательней, чем днем.

На обочине может произойти много опасных ситуаций: транспорт, припаркованный близко или на полосе, причем он может стоять без габаритов, пешеходы ходят, как правило в темной одежде, велосипедисты, да и сами водители, которые что-то ремонтируют,

- перечислил возможные опасности эксперт в беседе с Nation News.

Чтобы избежать опасных ситуаций специалист советует постоянно следить за исправностью световых приборов, а также следовать простому правилу. Не видишь — едешь медленно.