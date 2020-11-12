Названо новое укрытие Пашиняна: Коротченко сообщил координаты бункера премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян скрывается от разъярённых граждан страны в военном бункере под зданием Минобороны. Такой информацией поделился военный эксперт Игорь Коротченко.

Пашиняна уже искали в его кабинете и даже в офисе фонда Сороса в Ереване, однако ни там, ни там премьера не оказалось. Также была информация, что Пашинян, как в 2008 году, прячется в посольстве США.

По имеющимся данным, Пашинян все последние дни прячется в подземном бункере под зданием Министерства обороны Армении. Информация проверяется, - сообщает Игорь Коротченко на своём Telegram-канале.

Напомним, что вчера оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум. Если он не уйдёт до полуночи, то его самого и его людей "устранят от власти". Причиной стали невыгодные для Армении условия прекращения войны в Карабахе. Многие в стране считают их "позорной капитуляцией".