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Названо новое укрытие Пашиняна: Коротченко сообщил координаты бункера премьера Армении

12 ноября 2020, 17:35  •  247 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что Никол Пашинян прячется от собственного народа в бункере под зданием Минобороны. Но это не точно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян скрывается от разъярённых граждан страны в военном бункере под зданием Минобороны. Такой информацией поделился военный эксперт Игорь Коротченко.
Пашиняна уже искали в его кабинете и даже в офисе фонда Сороса в Ереване, однако ни там, ни там премьера не оказалось. Также была информация, что Пашинян, как в 2008 году, прячется в посольстве США.
По имеющимся данным, Пашинян все последние дни прячется в подземном бункере под зданием Министерства обороны Армении. Информация проверяется, - сообщает Игорь Коротченко на своём Telegram-канале.
Напомним, что вчера оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум. Если он не уйдёт до полуночи, то его самого и его людей "устранят от власти". Причиной стали невыгодные для Армении условия прекращения войны в Карабахе. Многие в стране считают их "позорной капитуляцией".

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