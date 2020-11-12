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Названо новое укрытие Пашиняна: Коротченко сообщил координаты бункера премьера Армении
12 ноября 2020, 17:35 • 247 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что Никол Пашинян прячется от собственного народа в бункере под зданием Минобороны. Но это не точно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян скрывается от разъярённых граждан страны в военном бункере под зданием Минобороны. Такой информацией поделился военный эксперт Игорь Коротченко.
Пашиняна уже искали в его кабинете и даже в офисе фонда Сороса в Ереване, однако ни там, ни там премьера не оказалось. Также была информация, что Пашинян, как в 2008 году, прячется в посольстве США.
Напомним, что вчера оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум. Если он не уйдёт до полуночи, то его самого и его людей "устранят от власти". Причиной стали невыгодные для Армении условия прекращения войны в Карабахе. Многие в стране считают их "позорной капитуляцией".
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