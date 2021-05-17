Названо место предстоящей встречи Путина с Байденом

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В Москве рассказали, от чего зависит саммит лидеров двух государств

Осталось меньше 30 дней до даты проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, предложенной Вашингтоном. Кремль до сих пор не ответил. В источниках, близких к ситуации, сообщили, что во многом проведение встречи между государственными лидерами зависит от итогов будущих переговоров американского и российского МИД, которые запланированы на 19-20 мая.

Как отмечает источник, Байден предложил российскому лидеру встретиться в Европе в середине июня. Для Штатов это время более чем удобно – в первый месяц лета президент США отправится на саммит G7 и на встречу НАТО в Брюсселе. Москва же готова принять предложение, однако продолжает взвешивать все плюсы и минусы.

Как отмечает источник, после заседания Арктического совета, где предстоит встретиться Лаврову с Блинкеном, уже многое прояснится. Россия считает главной повестку вокруг стратегического баланса – в МИД заявили, что в переговорах необходимо коснуться как ядерного, так и неядерного оружия.

Лавров также заявил, что надеется на "профессиональный диалог" с американским коллегой, отметив, что нацелен на нормализацию отношений со Штатами не по "словам", которых было довольно много, а "по делам".

Источники "Коммерсанта" также утверждают, что местом встречи Путина с Байденом станет Швейцария. Однако пока что конкретных решений еще не принято, отмечает газета.

В самом Кремле информацию не стали комментировать.

Ранее телеканал НТВ сообщал о том, что на Параде Победы в Москве побывала экс-сотрудница Госдепартамента Сюзанна Масси.