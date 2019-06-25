Названо имя сенатора, который займёт место Арашукова в Совфеде

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов определился со сменщиком арестованного по подозрению в заказных убийствах Рауфа Арашукова. Вакантное место займёт депутат думы Черкесска Крым Казаноков.

— Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики, — сообщил в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Интересно, что Крым Казаноков уже был членом Совета Федерации. 5 февраля 2016 года он сменил Вячеслава Дерева, подозреваемого в коррупционной афёре на 119 миллионов рублей. А 18 сентября того же года Казаноков неожиданно уступил своё место Арашукову, ставшему самым молодым сенатором в истории.

О назначении Казанокова глава КЧР сообщил в Instagram

Как оказалось позже, следователи считают, что блестящую карьеру молодой политик построил на крови. По данным силовиков, в 2010 году будущий сенатор в политических интересах устранил одного из предводителей молодёжного движения Аслана Жукова, а потом по его приказу избили советника президента КЧР Фраля Шебзухова. А когда жертва попыталась вырваться, её расстреляли.

Сидящего в СИЗО «Лефортово» Арашукова исключили из Совета Федерации после того, как экс-сенатор не подал в срок декларацию о доходах. И вакантное место снова должно было быть занято политиком из Карачаево-Черкесии. Лучшим кандидатом оказался Крым Казаноков.

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