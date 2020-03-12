Названо имя сенатора, который пошёл против пенсионной реформы и поправок в Конституцию

Накануне поправки в Конституцию большинством голосов приняли и в Госдуме, и в Совете Федерации. И если среди депутатов противников изменениям не нашлось (было несколько воздержавшихся), то среди сенаторов оказался один, кто пошёл против предложенных поправок.

СМИ назвали имя этого сенатора. Им оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

Telegram-каналу "Подъём" он лишь заметил, что "голосовал осознанно против". Однако от дальнейших комментариев по поводу своего "нет" политик отказался.

К слову, это далеко не единственный раз, когда Мархаев разошёлся со своими коллегами по Совфеду во мнениях. Так, в своё время он проголосовал и против закона о пенсионной реформе. Но тогда оказался не единственным противником инициативы, вместе с ним своё "нет" сказали ещё четверо сенаторов.