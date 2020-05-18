Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями

Автор:

Самитова Аля

Почему эту историю вытащили на свет именно сейчас, неизвестно. Но как-то удачно она всплыла на фоне скандала между Берлином и Брюсселем по поводу "нарушения законов ЕС" со стороны Германии, выступившей против скупки ЕЦ гособлигаций стран еврозоны.

Противоречия, конечно, тут давние, но обострились они после того, как Германия не захотела выступать в роли "дойной коровы" для более слабых европейских стран. И вот тут вдруг в Берлине вспомнили про "удобный громоотвод" в лице России.

Сначала о расследовании давнего инцидента написали немецкие СМИ, а затем и фрау Меркель выступила перед депутатами парламента, заявив о том, что Россия "продолжает вести гибридную войну", поступает очень плохо и вообще занимается "дезориентацией и искажением фактов".

Обвинения обвинениями, а вот с доказательствами, как и всегда, слабовато. Глава МИД России назвал это "свежим примером из разряда highly likely".

"Пять лет прошло. Ни единого конкретного факта не предъявлено", - заявил Сергей Лавров в онлайн-интервью РБК.

Незваный гость в немецком парламенте

История со взломом, о которой немецкий Spigel напомнил буквально на днях, случилась пять лет назад, как раз в тот день, когда в бундестаге проходили мероприятия, посвящённые 70-летию капитуляции гитлеровской Германии. И пока Ангела Меркель принимала гостей, по компьютерной системе бундестага "бродил" незваный гость по имени Скарамуш. Не пропустил киберзлоумышленник и кабинет самой фрау канцлерин.

Вся IT-система немецкого парламента оказалась тогда парализованной. Исправить ситуацию и "выковырять" запущенного в систему "червя" специалисты смогли только через несколько дней. Но спустя пять лет немецкие спецслужбы так и не узнали точно, что именно хакер и его помощники смогли вытащить из компьютеров бундестага. Известно только, что объём утечки составил примерно 16 Гб, в том числе и несколько тысяч писем из электронной почты фрау канцлерин.

Единственное, что немного утешает Федеральное управление информационной безопасности Германии, так это то, что хакеры не добрались до аккаунта Меркель в её канцелярии. Ведь именно здесь хранится вся деликатная и сверхсекретная информация.

"Модные мишки" и "боевики Путина"

Немецкие спецслужбы, которые до сих пор занимаются расследованием, почти сразу назвали виновных в этом инциденте: "червя" в компьютерную систему парламента запустили "русские". Американские коллеги их обвинения поддержали.

Хакер несомненно был "офицером ГРУ" (и не спорьте, ФБР совершенно чётко рассмотрело медведя, который волочил за хакером парашют). Более того, кибернарушитель наверняка был из тех самых "секретных боевиков Путина" – специалистов подразделения 29155.

ГРУ? Нет, не слышали. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

И название группы Fancy Bear никого не собьёт с толку: эти "модные мишки" чего только не взламывали под "руководством государственного спонсора из Москвы".

Какие доказательства? А зачем они вам нужны? Американцы подтвердили, что "русские взломали", – значит, надо верить. В Вашингтоне же врать не будут, это всем известно. Вот и под Хиллари Клинтон эти "мишки – офицеры ГРУ" копали, взломав почтовый ящик Демпартии, после чего оттуда якобы исчез компромат на "кандидата Москвы" Дональда Трампа.

ФБР, BSI и даже Insider

Вскоре прозвучало и имя злоумышленника – Дмитрий Бадин. И началась якобы атака с того, что хакер и его помощники (если они были) разослали депутатам бундестага письма о конфликте на Украине. После чего Бадин-Скарамуш и получил возможность покопаться в компьютерах парламента и канцлера.

Интересно, что немецкие спецслужбы не объясняют, по какой причине именно Бадин назван "ключевой фигурой", стоявшей за взломом IT-сети бундестага. Ткнули в него – и всё.

Однако ранее Бадина связали с "мишками – офицерами ГРУ" и несколькими дерзкими хакерскими атаками расследователи издания The Insider и организации Bellingcat. Вскоре после этого ФБР объявило Бадина в розыск в связи со взломом сервера Демократической партии США. И вот теперь его назвали виновным в немецком взломе. Прямо неутомимый "злой гений" этот Бадин – успевает вмешаться во всё и везде.

"Фрау Меркель, мы вас слушаем"

Обвинение предъявлено, Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага, заявила, что доказательства причастности России к атаке "самые серьёзные", а инцидент, по её словам, "совершенно чудовищный", действия России "возмутительные".

Германия "оставляет за собой право "принять ответные меры", добавила Меркель, едва не топнув ножкой. А так же ли гневалась фрау канцлерин семь лет назад, когда выплыла на поверхность некрасивая история с прослушкой её телефона, которую аж с 2002 года вели американские спецслужбы? Причём телефон продолжали слушать едва ли не в тот момент, когда в 2013 году в Берлин с визитом прибыл президент США Барак Обама.

В том же 2013 году благодаря разоблачениям Эдварда Сноудена стало известно о том, что АНБ вполне комфортно обосновалось на территории Германии, занимаясь электронным шпионажем и тотальным сбором информации, доступной в коммуникационных сетях. Немецкая общественность возмутилась, а что власти Германии? А ничего, куда против "хозяина" пойдёшь…

Двойной агент в немецкой разведке

Спустя ещё год немецкая контрразведка разоблачила агента ЦРУ в рядах сотрудников германской разведки BND. История получилась громкой: шпион шпионил за расследованием действий шпионов.

Любопытная деталь: поначалу задержанного двойного агента, сотрудника немецкой внешней разведки, обвинили в передаче секретной информации России – ну а кому же ещё? Однако в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый работал на американские спецслужбы и передавал им данные о работе спецкомиссии бундестага.

Тогда в Германии ситуацию назвали "вопиющим нападением на свободу парламента и в целом на немецкие демократические институты" и возмутились тем, что "дружеская держава" занимается подобного рода шпионажем. Однако скандал вскоре замяли, а Лэнгли и Пуллах спокойно продолжили сотрудничество.

Были ли какие-то последствия у этих инцидентов? Да никаких – ни санкций, ни серьёзных обид, ни топота ног возмущённых немецких политиков. Побурлили немного СМИ, прозвучало несколько обиженных заявлений официальных лиц – и только. Да и как тут роптать и топать, если в стране – американские войска и ядерное оружие. Так и провалиться можно от топота.