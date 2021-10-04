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Названо имя нового премьер-министра Японии. Что будет с Курилами?

04 октября 2021, 09:30  •  265 • Политика
Новым премьер-министром Японии стал экс-глава МИД страны Фумио Кисида.
В Японии выбрали нового главу правительства. Пост сотого по счёту премьер-министра занял бывший глава МИД страны Фумио Кисида, ранее победивший на партийных выборах. Ёсихидэ Суга же вместе с кабинетом министров в полном составе ушёл в отставку.
Отмечается, что Кисида сегодня же намерен сформировать новое правительство Японии. С кандидатами на посты министров уже определились. Известно также, что генсеком правительства будет Хирокадзу Мацуно.
Свои места в новом составе кабмина, как ожидается, сохранят двое: глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Кроме того, останется в правительстве и Коити Хагиуда, но теперь он будет возглавлять не министерство науки и образования, а министерство экономики, торговли и промышленности.
Главным же остаётся вопрос о том, как будет развиваться ситуация с Курильскими островами при новом премьере. До этого ни один из предшественников Кисиды не смог подписать с Россией мирный договор.
Профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов полагает, что каких-либо больших изменений во взаимоотношениях между Москвой и Токио с приходом нового премьера вряд ли стоит ожидать. Сам Кисида ранее заявил о том, что будет придерживаться линии на определение принадлежности Курил. Профессор же уверен, что в данном вопросе "Япония будет стоять на жёсткой позиции".
"Может быть, не требуя назад эти острова, но требуя признания со стороны России их принадлежности Японии, - высказал своё мнение эксперт в беседе с РБК. - Естественно, с российской стороны это будет вызывать раздражение и по вопросу мирного договора, возможно, стоит ожидать застоя".
Однако о сворачивании контактов речи не идёт, Москва и Токио продолжат диалог. А вот то, что Кисида является проамериканским политиком, пожалуй, должно насторожить. Профессор предположил, что Токио будет активно развивать партнёрство в сфере безопасности с западными странами, и прежде всего с Америкой.

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