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Названо число убитых в Карабахе сирийских наёмников: Им на замену выехали ещё сотни - источник
05 октября 2020, 18:10 • 57 • Политика
Названо число убитых в Карабахе сирийских наёмников. По данным источника, их в общей сложности 93. Им на замену выехали ещё сотни, добавил он. Утверждается, что это третья группа, направленная на границу между Арменией и Азербайджаном из САР.
Агентство РИА "Новости", ссылаясь на свои источники в сирийской оппозиции, назвало количество наёмников из САР, уничтоженных в ходе нового обострения карабахского конфликта.
Утверждается, что в общей сложности были ликвидированы 93 бойца, направленных на границу между Арменией и Азербайджаном из Сирии. Так, в арабскую республику 4 октября доставили останки ещё 53 наёмников.
Также собеседник информагентства сообщил, что на днях в район Нагорного Карабаха отправилась уже третья группа бойцов из САР. В её составе, согласно его сведениям, было порядка 430 человек.
Другой источник до этого уверял, что в регионе на момент начала октября действовали 322 бойца из Сирии, которые при этом находятся в полном боевом оснащении.
Ранее о переброске нескольких сотен боевиков через Турцию заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Азербайджанский президент Ильхам Алиев, однако, назвал эти данные фейком.
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