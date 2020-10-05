Названо число убитых в Карабахе сирийских наёмников: Им на замену выехали ещё сотни - источник

Агентство РИА "Новости", ссылаясь на свои источники в сирийской оппозиции, назвало количество наёмников из САР, уничтоженных в ходе нового обострения карабахского конфликта.

Утверждается, что в общей сложности были ликвидированы 93 бойца, направленных на границу между Арменией и Азербайджаном из Сирии. Так, в арабскую республику 4 октября доставили останки ещё 53 наёмников.

Также собеседник информагентства сообщил, что на днях в район Нагорного Карабаха отправилась уже третья группа бойцов из САР. В её составе, согласно его сведениям, было порядка 430 человек.

Другой источник до этого уверял, что в регионе на момент начала октября действовали 322 бойца из Сирии, которые при этом находятся в полном боевом оснащении.

Ранее о переброске нескольких сотен боевиков через Турцию заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Азербайджанский президент Ильхам Алиев, однако, назвал эти данные фейком.