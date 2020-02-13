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Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020, 12:09 • 106 • Украина
Глава Пустошкинского района в Псковской области Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.
© УМВД РФ по Псковской области
«Можно предположить, что водитель заснул за рулём, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада», — заявила она РИА Новости.
Авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошла в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р23 у деревни Рудо Пустошкинского района.
Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что дело находится на контроле МИД Украины.
В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП. Как пишет «Псковская правда», профильным региональным комитетам дан ряд поручений. Решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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