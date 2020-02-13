Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Австралии: Китай строит новую зарубежную военную базу
"Если американцев взять за попу...": Запасной план "шахматистов&q...
Посол России рассказал, что около 6 тыс. россиян отказали в визе в Израиль в 201...
Павел Крашенинников - о работе над поправками в Конституцию: Слава Богу, революц...
Главная / Украина

Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области

13 февраля 2020, 12:09  •  106 • Украина
Глава Пустошкинского района в Псковской области Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.
 
© УМВД РФ по Псковской области
 

«Можно предположить, что водитель заснул за рулём, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада», — заявила она РИА Новости.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошла в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р23 у деревни Рудо Пустошкинского района.

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что дело находится на контроле МИД Украины.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП. Как пишет «Псковская правда», профильным региональным комитетам дан ряд поручений. Решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 16:39
Порошенко заявил о безальтернативности Минских соглашений
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
12 февраля 2020, 16:54
У Киева – новый полпред в Минске
12 февраля 2020, 16:54
Смена поводыря
12 февраля 2020, 23:09
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
12 февраля 2020, 16:39
Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2020, 02:24
«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым
13 февраля 2020, 02:39
Создать сверхдержаву? Песков раскрыл разговор Путина и Лукашенко
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поп...
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на лю...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
11 февраля 2020, 14:54
"Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови": Депутат Рады предсказал развал Украины без поддержки России
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.