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Названа вероятная дата встречи Байдена с Си Цзиньпином

17 июня 2021, 22:45  •  68 • Политика
Белый дом рассматривает возможность организации встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, Байден в будущем будет искать возможности взаимодействия с китайским лидером. Однако на данный момент конкретных планов по организации встречи нет. Ближайшая встреча Байдена и Си Цзиньпина произойдет на саммите G20 в Риме 30-31 октября. Помощник президента США не исключает возможности встречи глав государств тет-а-тет в рамках этого мероприятия.
Также Салливан отметил, что США и Китай в ближайшее время должны найти варианты взаимодействия лидеров стран. По словам помощника Байдена, главы государств могут созваниваться друг с другом, а могут проводить встречи в рамках международного форума.
Ранее во время саммита Россия – США в Женеве Джо Байден заявил, что с председателем КНР его не связывают дружеские отношения.
"Мы хорошо друг друга знаем, но мы не добрые друзья. Это чистый бизнес", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

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