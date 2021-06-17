Названа вероятная дата встречи Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом рассматривает возможность организации встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, Байден в будущем будет искать возможности взаимодействия с китайским лидером. Однако на данный момент конкретных планов по организации встречи нет. Ближайшая встреча Байдена и Си Цзиньпина произойдет на саммите G20 в Риме 30-31 октября. Помощник президента США не исключает возможности встречи глав государств тет-а-тет в рамках этого мероприятия.

Также Салливан отметил, что США и Китай в ближайшее время должны найти варианты взаимодействия лидеров стран. По словам помощника Байдена, главы государств могут созваниваться друг с другом, а могут проводить встречи в рамках международного форума.

Ранее во время саммита Россия – США в Женеве Джо Байден заявил, что с председателем КНР его не связывают дружеские отношения.

"Мы хорошо друг друга знаем, но мы не добрые друзья. Это чистый бизнес", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.