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Названа вероятная дата отставки Пашиняна

17 декабря 2020, 11:45  •  127 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Wang Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Армянский лидер может покинуть высокий пост уже в этом году
После скандального подписания соглашения о нагорно-карабахской зоне Армению захлестнули протесты. Многие требовали выгнать Никола Пашиняна с должности премьер-министра. По данным СМИ, он может объявить о своем уходе в праздничном послании 31 декабря.
Официальных подтверждений данной информации пока нет. Интерфакс, со ссылкой на армянскую прессу пишет, что в новогоднем обращении также будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.
Напомним, буквально на прошлой неделе недовольные политикой армянских властей граждане пытались пробиться в здание правительства.
Активные протесты также привели к столкновениям митингующих жителей республики с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге 40 человек задержали для проведения дальнейших разбирательств.

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