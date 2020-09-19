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Названа цена остановки "Северного потока - 2": В Германии заявили об угрозе энергобезопасности
19 сентября 2020, 18:05 • 26 • Политика
Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт назвал цену остановки газопровода "Северный поток - 2". Он особо подчеркнул, что блокировка этого проекта будет означать угрозу энергетической безопасности Германии.
Немецкий парламентарий напомнил о том, что "Северный поток - 2" не является ни германским, ни российским проектом, - в нём участвуют более 100 фирм, которые получили соответствующие разрешения и вложили деньги. Политическая блокировка этого проекта, отметил депутат, грозит выплатой более 10 млрд евро штрафных санкций.
"То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - объяснил Гердт в беседе с РИА "Новости".
Он подчеркнул, что остановка "Северного потока - 2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.
Депутат напомнил о том, что Германия отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт и закрывает угольные станции.
"Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" - спросил он.
Также Гердт отметил, что в случае закрытия проекта простым жителям Германии придётся платить за газ и свет на 20% больше, чем сейчас.
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