Названа цена остановки "Северного потока - 2": В Германии заявили об угрозе энергобезопасности

Немецкий парламентарий напомнил о том, что "Северный поток - 2" не является ни германским, ни российским проектом, - в нём участвуют более 100 фирм, которые получили соответствующие разрешения и вложили деньги. Политическая блокировка этого проекта, отметил депутат, грозит выплатой более 10 млрд евро штрафных санкций.

"То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", - объяснил Гердт в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что остановка "Северного потока - 2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Депутат напомнил о том, что Германия отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт и закрывает угольные станции.

"Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" - спросил он.

Также Гердт отметил, что в случае закрытия проекта простым жителям Германии придётся платить за газ и свет на 20% больше, чем сейчас.