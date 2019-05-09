Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не экономические, а политические заявления»: почему Помпео призвал остановить с...
Пушков ответил на слова Порошенко о «ряженых Бессмертных полках»
Бомбы в зоопарке и мальчик-пророк. Семь военных историй из музеев Москвы
«Желаю прожить не меньше, чем я»: в День Победы ветеран ВОВ отмечает 100-летие
Главная / В мире

Названа цель визита Помпео в Россию

09 мая 2019, 11:24  •  72 • В мире
Американский госсекретарь едет в Москву для "продолжения серии контактов высокого уровня между Россией и США". Так обозначена цель его визита.
Пресс-служба российского ведомства иностранных дел сообщила, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию инициирован Вашингтоном.
Он прибудет в Москву 13-14 мая, возможна встреча с президентом Владимиром Путиным.
В качестве цели визита названо "продолжение серии контактов высокого уровня между Россией и США".
В программе Помпео встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе их переговоров поднимутся темы кризисов в Сирии, Венесуэле и на Украине.
Информация дана РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
08 мая 2019, 19:09
В сторону базы полетели 12 реактивных снарядов: Боевики вновь попытались атаковать Хмеймим
08 мая 2019, 15:54
Украинские пограничники не смогли опознать место, где Мерзликин нелегально пересёк границу страны
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
08 мая 2019, 19:09
Пощёчина Трампу: Иран ломает ядерную сделку
08 мая 2019, 18:54
«Вынужден жёстко отвечать»: почему Иран частично приостановил выполнение обязательств по ядерной сделке
08 мая 2019, 15:54
Российская армия в Сирии: Уйти или остаться?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
04 мая 2019, 04:39
"Думала, нас больше не пустят на ТВ": Жена Зеленского рассказала, как он кричал на олигарха Коломойского
04 мая 2019, 12:24
На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко
05 мая 2019, 09:54
Реквием по русскоязычной Украине
03 мая 2019, 14:39
Пушков одним словом ответил на заявление Елены Зеленской о разговоре мужа с Путиным один на один
03 мая 2019, 14:24
«Отказался от Победы советского народа»: в России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
08 мая 2019, 09:24
"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелегалом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.