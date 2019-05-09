|
Названа цель визита Помпео в Россию
09 мая 2019, 11:24 • 72 • В мире
Американский госсекретарь едет в Москву для "продолжения серии контактов высокого уровня между Россией и США". Так обозначена цель его визита.
Пресс-служба российского ведомства иностранных дел сообщила, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию инициирован Вашингтоном.
Он прибудет в Москву 13-14 мая, возможна встреча с президентом Владимиром Путиным.
В качестве цели визита названо "продолжение серии контактов высокого уровня между Россией и США".
В программе Помпео встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе их переговоров поднимутся темы кризисов в Сирии, Венесуэле и на Украине.
Информация дана РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2019, 01:39
|
04 мая 2019, 04:39
|
04 мая 2019, 12:24
|
05 мая 2019, 09:54
|
03 мая 2019, 14:39
|
03 мая 2019, 14:24
|
08 мая 2019, 09:24