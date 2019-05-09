Названа цель визита Помпео в Россию

Пресс-служба российского ведомства иностранных дел сообщила, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию инициирован Вашингтоном.

Он прибудет в Москву 13-14 мая, возможна встреча с президентом Владимиром Путиным.

В качестве цели визита названо "продолжение серии контактов высокого уровня между Россией и США".

В программе Помпео встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе их переговоров поднимутся темы кризисов в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Информация дана РИА Новости.