Названа точная дата визита Путина на Олимпиаду в Пекин

Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине 4 февраля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России уточнил, что президент также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лавров также анонсировал свою встречу с коллегой из Китая Ван И, которая состоится во время Олимпийских игр. Стороны обсудят двусторонние отношения между странами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предъявил претензии США и НАТО. По его словам, Россия хочет получить от Запада конкретный ответ на каждую статью предложенных проектов соглашений о гарантиях безопасности.