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Названа точная дата визита Путина на Олимпиаду в Пекин
14 января 2022, 14:40 • 130 • Политика
Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине 4 февраля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России уточнил, что президент также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лавров также анонсировал свою встречу с коллегой из Китая Ван И, которая состоится во время Олимпийских игр. Стороны обсудят двусторонние отношения между странами.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предъявил претензии США и НАТО. По его словам, Россия хочет получить от Запада конкретный ответ на каждую статью предложенных проектов соглашений о гарантиях безопасности.
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