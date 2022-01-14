Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
Россия организовала Украине хлебный голодомор
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё погов...
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности...
Главная / Политика

Названа точная дата визита Путина на Олимпиаду в Пекин

14 января 2022, 14:40  •  130 • Политика
Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине 4 февраля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России уточнил, что президент также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лавров также анонсировал свою встречу с коллегой из Китая Ван И, которая состоится во время Олимпийских игр. Стороны обсудят двусторонние отношения между странами.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предъявил претензии США и НАТО. По его словам, Россия хочет получить от Запада конкретный ответ на каждую статью предложенных проектов соглашений о гарантиях безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



130
Источник
Похожие новости
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на Украину…"
14 января 2022, 01:15
Украина осталась без топлива: Всему виной сбой в электронной системе
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
14 января 2022, 08:50
Что случилось в России и в мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 14 января
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на...
14 января 2022, 01:15
Украина осталась без топлива: Всему виной сбой в электронной системе
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
09 января 2022, 03:25
"Путин следующий": Пиар Невзорова дошёл до угроз
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.