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Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
02 мая 2021, 13:45 • 385 • Политика
Названа точка невозврата для Донбасса. По мнению Владимира Корнилова, ею стала Одесская Хатынь. По поводу семилетней годовщины с момента тех трагических событий высказался и Андрей Медведев: "Нелюдь убила русских людей".
Сегодня наступила семилетняя годовщина Одесской Хатыни 2 мая 2014 года. По этому поводу в своём Telegram-канале высказался журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Он указал на удивительное совпадение - в этом году на дату годовщины с момента тех страшных событий выпала Пасха. Журналист подчеркнул, что герои русского сопротивления, и в том числе погибшие, никогда не будут забыты.
Мимо этой даты не прошёл и политолог Владимир Корнилов. В своём Telegram-канале он заметил, что Одесская Хатынь заставила многих даже равнодушных к событиям киевского майдана прозреть и понять, "что на самом деле представляет собой переворот".
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