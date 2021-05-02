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Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"

02 мая 2021, 13:45  •  385 • Политика
Названа точка невозврата для Донбасса. По мнению Владимира Корнилова, ею стала Одесская Хатынь. По поводу семилетней годовщины с момента тех трагических событий высказался и Андрей Медведев: "Нелюдь убила русских людей".
Сегодня наступила семилетняя годовщина Одесской Хатыни 2 мая 2014 года. По этому поводу в своём Telegram-канале высказался журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Он указал на удивительное совпадение - в этом году на дату годовщины с момента тех страшных событий выпала Пасха. Журналист подчеркнул, что герои русского сопротивления, и в том числе погибшие, никогда не будут забыты.
День когда фашистская нелюдь убила русских людей. За то, что они хотели остаться русскими, говорить на русском, быть собой, - добавил Медведев.
Мимо этой даты не прошёл и политолог Владимир Корнилов. В своём Telegram-канале он заметил, что Одесская Хатынь заставила многих даже равнодушных к событиям киевского майдана прозреть и понять, "что на самом деле представляет собой переворот".
Например, для Донбасса эти события стали точкой невозврата, - констатировал эксперт.

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