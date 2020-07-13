Названа стратегическая цель России: Путин предложил кардинальное решение по молодёжи

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило по видеоконференцсвязи, высказался по поводу сферы образования в стране.

Он заявил, что одной из стратегических целей на сегодняшний день является вход России в число стран-лидеров в мире по качеству общего образования, а также по количеству и масштабам научных разработок и исследований.

Ключевое условие для этого - сделать всё, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенный природой талант, - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Путин распорядился, чтобы кабмин при формировании федерального бюджета на следующие несколько лет увеличил долю эффективных расходов на образование и здравоохранение.