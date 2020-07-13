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Названа стратегическая цель России: Путин предложил кардинальное решение по молодёжи
13 июля 2020, 15:00 • 132 • Политика
Названа стратегическая цель России. Владимир Путин предложил кардинальное решение по молодёжи. Президент РФ заявил, что страна должна стать одним из лидеров в мире по качеству общего образования.
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило по видеоконференцсвязи, высказался по поводу сферы образования в стране.
Он заявил, что одной из стратегических целей на сегодняшний день является вход России в число стран-лидеров в мире по качеству общего образования, а также по количеству и масштабам научных разработок и исследований.
Напомним, ранее Путин распорядился, чтобы кабмин при формировании федерального бюджета на следующие несколько лет увеличил долю эффективных расходов на образование и здравоохранение.
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