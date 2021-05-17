Названа "наиболее вероятная" площадка саммита Путина и Байдена

Стало известно, какую страну считают "наиболее вероятной" площадкой саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также есть данные о возможной дате встречи.

Американский лидер предложил своему коллеге из России встретиться в одной из стран Европы 15-16 июня. Известно, что Джо Байден с 11 по 13 июня будет в Великобритании на саммите G7, а 14 июня прибудет в Брюссель для участия во встрече стран-членов НАТО и саммите США - ЕС.

Информированные источники сообщили, что Россию даты 15-16 июня вполне устраивают, однако окончательного согласия на встречу с Джо Байденом Кремль пока не давал. Такой саммит может ослабить эскалацию в отношениях США и России, однако не исключается, что Вашингтон превратит встречу в публичные нравоучения.

По данным "Коммерсанта", многое будет зависеть от встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они обсудят ряд вопросов на полях заседания Арктического совета, который пройдёт в ближайшие дни в Рейкьявике.

Информированные источники называют "наиболее вероятной" площадкой для встречи Владимира Путина и Джо Байдена Швейцарию. Точных данных пока нет.