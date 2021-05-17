|
Названа "наиболее вероятная" площадка саммита Путина и Байдена
17 мая 2021, 22:20 • 31 • Политика
Стало известно, какую страну считают "наиболее вероятной" площадкой саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также есть данные о возможной дате встречи.
Американский лидер предложил своему коллеге из России встретиться в одной из стран Европы 15-16 июня. Известно, что Джо Байден с 11 по 13 июня будет в Великобритании на саммите G7, а 14 июня прибудет в Брюссель для участия во встрече стран-членов НАТО и саммите США - ЕС.
Информированные источники сообщили, что Россию даты 15-16 июня вполне устраивают, однако окончательного согласия на встречу с Джо Байденом Кремль пока не давал. Такой саммит может ослабить эскалацию в отношениях США и России, однако не исключается, что Вашингтон превратит встречу в публичные нравоучения.
По данным "Коммерсанта", многое будет зависеть от встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они обсудят ряд вопросов на полях заседания Арктического совета, который пройдёт в ближайшие дни в Рейкьявике.
Информированные источники называют "наиболее вероятной" площадкой для встречи Владимира Путина и Джо Байдена Швейцарию. Точных данных пока нет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2021, 17:30
|
16 мая 2021, 00:30
|
16 мая 2021, 21:35
|
17 мая 2021, 03:05
|
15 мая 2021, 01:35
|
14 мая 2021, 02:40
|
17 мая 2021, 10:25