Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Политика

Названа "наиболее вероятная" площадка саммита Путина и Байдена

17 мая 2021, 22:20  •  31 • Политика
Стало известно, какую страну считают "наиболее вероятной" площадкой саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также есть данные о возможной дате встречи.
Американский лидер предложил своему коллеге из России встретиться в одной из стран Европы 15-16 июня. Известно, что Джо Байден с 11 по 13 июня будет в Великобритании на саммите G7, а 14 июня прибудет в Брюссель для участия во встрече стран-членов НАТО и саммите США - ЕС.
Информированные источники сообщили, что Россию даты 15-16 июня вполне устраивают, однако окончательного согласия на встречу с Джо Байденом Кремль пока не давал. Такой саммит может ослабить эскалацию в отношениях США и России, однако не исключается, что Вашингтон превратит встречу в публичные нравоучения.
По данным "Коммерсанта", многое будет зависеть от встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они обсудят ряд вопросов на полях заседания Арктического совета, который пройдёт в ближайшие дни в Рейкьявике.
Информированные источники называют "наиболее вероятной" площадкой для встречи Владимира Путина и Джо Байдена Швейцарию. Точных данных пока нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
17 мая 2021, 08:35
Чешский премьер неловко оправдался после слов Земана о взрывах: "Не могу объяснить"
17 мая 2021, 16:50
"Это наша земля и наши воды": Лавров задал НАТО неудобный вопрос по Арктике
17 мая 2021, 18:40
Газовый бойкот Санду выйдет боком? "Газпром" обратился в суд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.