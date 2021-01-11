Названа причина ухода Авксентьевой с поста главы Якутска

У объявившей об отставке с поста мэра Якутска Сарданы Авксентьевой выявлены проблемы с сердечной-сосудистой системой, сообщил 11 января городской департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Ранее в этот день чиновница рассказала в Instagram, что покидает свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья.

В мэрии отметили, что осенью Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, и врачи выявили у нее несоответствие норме ряда анализов, в том числе отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы. Теперь ей требуется хирургическое вмешательство.

«Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время. Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что официальное решение об отставке Авксентьевой примет городская дума на ближайшем заседании 14 января. В этот же день будет назначена дата выборов нового главы города Якутска. При этом сама чиновница попросила возглавить город до выборов нового мэра своего первого заместителя Евгения Григорьева.

Авксентьева занимала должность мэра Якутска с сентября 2018 года и стала первой женщиной на этом посту.