Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус

Накануне стало известно о том, что на 59-м году жизни умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Уточнялось, что смерть наступила в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ряд СМИ сообщили, что причиной смерти якобы стал коронавирус.

Однако заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова опровергла эту версию, назвав истинную причину смерти бывшего губернатора. Оказалось, у Игнатьева была серьёзная проблема с сердцем.

"Больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности", - уточнила врач, добавив, что та появилась после перенесённого Игнатьевым обширного инфаркта.

Конашкова обратила также внимание на то, что бывший губернатор уже не раз обращался к медикам в прошлом году. Болезнь прогрессировала, была нарушена работа внутренних органов. А в феврале текущего года политик попал в питерскую больницу уже "в тяжёлом состоянии".

Врач в беседе с ТАСС уточнила также, что "ситуация усугублялась двусторонней пневмонией".