Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке

Целью взрывов были не люди и здания, а политический рейтинг.

Ночью 13 марта в крупном иракском городе Эрбиль взорвались три иранских ракеты "Фатх-110". Дальность их полёта не превышает 300 км. Военные эксперты оценили траекторию и предположили, что они могли быть выпущены со стороны Ирана, с точки, которая находится от Эрбиля на расстоянии 250 км.

Телеграм-канал Рыбарь сообщает о последствиях этого авиаудара:

— пострадало здание, расположенное на территории аэропорта Эрбиль, где, возможно, находится военная база США;

— частично разрушен офис телеканала Kurdistan24, который стоит возле консульства США.

— погибших нет, один человек ранен осколками стекла.

"Рыбарь" назвал эту атаку очередной медийной победой Ирана исключительно для своей аудитории.