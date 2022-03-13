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Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
13 марта 2022, 05:10 • 103 • Политика
Целью взрывов были не люди и здания, а политический рейтинг.
Ночью 13 марта в крупном иракском городе Эрбиль взорвались три иранских ракеты "Фатх-110". Дальность их полёта не превышает 300 км. Военные эксперты оценили траекторию и предположили, что они могли быть выпущены со стороны Ирана, с точки, которая находится от Эрбиля на расстоянии 250 км.
Телеграм-канал Рыбарь сообщает о последствиях этого авиаудара:
— пострадало здание, расположенное на территории аэропорта Эрбиль, где, возможно, находится военная база США;
— частично разрушен офис телеканала Kurdistan24, который стоит возле консульства США.
— погибших нет, один человек ранен осколками стекла.
"Рыбарь" назвал эту атаку очередной медийной победой Ирана исключительно для своей аудитории.
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