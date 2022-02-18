Названа причина отставки замглавы Минэкономразвития. Мишустин подписал указ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об отставке первого замглавы Минэкономразвития Андрея Иванова. Названа причина снятия полномочий.

Глава правительства решил освободить от занимаемой должности первого замминистра экономического развития Андрея Иванова. Соответствующее распоряжение Мишустин подписал накануне - 17 февраля.

Как пояснила пресс-служба Минэкономразвития агентству "Интерфакс", инициатива исходила от замминистра. Иванов сам написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Андрей Иванов был назначен на должность первого замглавы МЭР в июле 2020 года. Прежде он работал заместителем министра финансов России. В Минэкономразвития чиновник отвечал за инвестиционное направление и повышение уровня производительности труда. На какое месте перейдёт Иванов теперь и кто займёт должность первого замминистра экономического развития - не уточняется.