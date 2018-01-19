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Названа причина отмены старта ракеты Atlas V с военным спутником США
19 января 2018, 10:39 • 151 • В мире
В США перенесли запуск ракеты со спутником, предназначенным для информирования о применении ракет
Старт тяжелой ракеты-носителя Atlas V отложили в США из-за проблем в подаче жидкого кислорода. Об этом сообщили в компании United Launch Alliance (ULA), которая планировали провести запуск 18 января.
Запуск отложили на сутки. Старт назначили на 19:48 19 января по местному времени (3:48 20 января мск).
Ракета тяжелого класса будет запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она доставит в космос американский военный спутник GEO-4 массой 4,5 тонны.
Аппарат предназначен для оперативного информирования об использовании боевых ракет. GEO-4 станет частью Инфракрасной системы космического базирования, которую создают ВВС США. Она должна отслеживать применение ракет. Пока в системе около 10 спутников.
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