Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Главная / Политика

Названа причина отказа США вводить санкции против "Северного потока - 2"

20 февраля 2021, 15:50  •  287 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Газопровод будет достроен, несмотря ни на что
Госдепартамент США умышленно не ввел новых санкций против "Северного потока – 2". У него на это были веские причины, объяснил эксперт Иван Тимофеев.
По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве прекрасно осознают, что газопровод все равно будет достроен. И портить из-за него отношения с ЕС и Германией нет смысла.
Новая власть в Белом доме пошла на уступки европейцам. И пока не станет применять новые ограничения в отношении "Северного потока – 2", если только в политике не случится чего-то выходящего из ряда вон, отметил аналитик.
А вот другие рестрикции будут. Из-за дела Алексея Навального, и не только, предупредил специалист в комментарии РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Госдеп США не предложил новых рестрикций. В его черный список не вошли принимающие участие в строительстве "Северного потока – 2" компании из Европы, в том числе Германии. Тем самым американские ограничительные меры вряд ли коснутся газопровода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



287
Источник
Похожие новости
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
20 февраля 2021, 00:15
"А потом сказали: "Давайте подождём". Лавров рассказал, кто лишил Россию безвиза с ЕС
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
15 февраля 2021, 00:50
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
16 февраля 2021, 10:45
Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.