Названа причина наложенного Путиным вето на закон о фейках

В Кремле объяснили, почему президент России наложил вето на закон о распространении фейков через СМИ.

В Кремле пояснили, почему президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение недостоверной информации. Напомним, 18 июня глава государства отправил закон о фейках на повторное рассмотрение.

Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности, к тем, где идёт речь об освобождении от ответственности,

- пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин посчитал нужным вернуть документ в парламент.

"И уже этот закон будет дорабатываться осенью", - добавил пресс-секретарь президента.

В частности, в законе, который ранее приняли и депутаты Госдумы, и сенаторы Совфеда, прописывается ответственность прессы за цитирование ложной информации из другого СМИ, если нельзя установить главного редактора издания, которое стало первоисточником фейковой информации.

Журналисты подчёркивали, что достаточно спорным является положение закона, что журналиста могут наказать за цитирование другого СМИ, так как он может не знать, что информация ложная.