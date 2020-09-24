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Названа причина летних вспышек COVID: Учёные раскрыли главный фактор передачи коронавируса
24 сентября 2020, 08:05 • 138 • В мире
Учёные раскрыли главный фактор передачи коронавируса. В определённых условиях вирус передаётся гораздо быстрее - в связи с этим и была названа причина летних вспышек COVID-19.
По данным EurekAlert!, ключевым фактором передачи коронавирусной инфекции является скорость испарения влаги в воздухе. С помощью теоретического моделирования и экспериментов учёные проанализировали скорость передачи вируса при различных уровнях испарения.
Выяснилось, что жизнеспособность коронавируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счёт высокой скорости испарения. Например, при жаркой погоде и повышенной влажности скорость распространения вируса остаётся высокой.
Учёные отметили, что полученные данные объясняют вспышки коронавируса в середине лета в различных густонаселённых городах мира с жарким и влажным климатом.
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