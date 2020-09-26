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Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
26 сентября 2020, 09:35 • 207 • Украина
Стала известна вероятная причина крушения самолета Ан-26 под Чугуевым в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, прибывший на место катастрофы.
«По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор»? — сказал он, добавив, что для опытного летчика — это, в общем, «не критическая ситуация».
«Что произошло потом — будет устанавливать следствие», — заключил губернатор.
[media=https://youtu.be/W4G-klsxxaM]
[media=https://youtu.be/Q3Hjy-lJGFk]
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