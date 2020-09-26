Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом

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Стала известна вероятная причина крушения самолета Ан-26 под Чугуевым в Харьковской области.Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, прибывший на место катастрофы.«По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор»? — сказал он, добавив, что для опытного летчика — это, в общем, «не критическая ситуация».«Что произошло потом — будет устанавливать следствие», — заключил губернатор.