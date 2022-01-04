Названа окончательная дата переговоров России с НАТО. Альянс озвучил два условия

Названа окончательная дата переговоров России с НАТО. Йенс Столтенберг подтвердил, что встреча пройдёт 12 января. Альянс, однако, озвучил два условия продуктивной беседы.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что встреча представителей НАТО и России пройдёт 12 января.

При этом пресс-служба военного блока в официальном обращении озвучила несколько условий продуктивных переговоров.

Во-первых, контакты с Москвой должны основываться на позиции взаимной выгоды. Российская сторона должна, в частности, иметь в виду обеспокоенность альянса её шагами, подчеркнули в организации.

Во-вторых, необходимо, чтобы встреча учитывала интересы партнёров блока в Европе.

До этого Столтенберг сказал, что переговоры могут пройти 12 января. То есть сегодня он точно подтвердил эту дату. Между тем спикер отечественного МИД Мария Захарова подчёркивала, что на повестке беседы будут прежде всего инициативы России по предоставлению нам гарантий нацбезопасности, в частности по нераспространению НАТО дальше на восток.