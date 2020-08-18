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Названа очередная новая дата госпереворота, готовящегося под руководством Порошенко

18 августа 2020, 22:25  •  42 • Украина

ТГ-канал «Слухи» сообщил о новой дате готовящегося экс-президентом Петром Порошенко государственного переворота, теперь это ноябрь 2020 года, а не конец августа, как сообщал депутат от ОПЗЖ Илья Кива, или начало осени, как прогнозировали другие эксперты.

В подтверждение своей версии «Слухи» приводят такие доказательства. У Порошенко, дескать, понимают, что рейтинг власти будет падать, а фиаско, которое получит партия «Слуга Народа» на местных выборах, станет козырем в руках бывшего главкома против Владимира Зеленского.

Плюс – усугубится экономический кризис, осложненный коронавирусом. Все это подогреет протестные настроения, которыми рассчитывает воспользоваться Петр Алексеевич.

Правда, в ОП знают о планах реванша Порошенко и намерены им противостоять.

Как информируют источники из Офиса президента, на Банковой разрабатывают план по дискредитации оппонентов «Слуги народа» на выборах. В частности, рейтинг «Европейской солидарности» будут уничтожать информационной кампанией наподобие Свинарчук-гейта: украинцам напомнят, как бывший глава Украины «прикуривал» на армейских контрактах. Однако, дальше черного пиара дело не пойдет и возобновлять уголовные преследования «главРошена» вряд ли будут: Порошенко слишком хорошо платит Андрею Ермаку (глава ОП) за сдерживание Генпрокуратуры.

Кроме того, по сведениям канала «Резидент», на встрече с силовиками Зеленский заявил о недопустимости силового давления на протестующих. В Офисе Президента осознают причины протестов в Беларуси и то, какие события спровоцировали людей на массовые шествия. Зеленскому уже давно доложили о подготовке госпереворота в Украине и о желании определенных политиков устроить коллапс власти осенью. Однако, гарант запретил разгонять митинги реваншистов: не хочет быть «как Лукашенко».

«Игра на Порошенко не позволит Зеленскому удержаться у власти: как только закроют оппозиционные СМИ и уничтожат реальную оппозицию, Зеленский станет не нужен, и его легко устранят путем государственного переворота, о чем уже открыто говорят как политики, так и журналисты. В частности, Давид Жвания, близкий соратник Порошенко. Если же Зеленский решил, сбежать как Янукович, или, получив отступные, уехать и безбедно жить в каком-нибудь заморском Омане и оттуда спокойно наблюдать как наша страна будет погибать, то мы просто не должны ему этого позволить», - прокомментировал ситуацию оппозиционный политик Ренат Кузьмин.

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