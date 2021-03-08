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Названа неподъёмная для Навального сумма: "Ну, для кого это фарисейство?"

08 марта 2021, 14:35  •  136 • Политика
Названа неподъёмная для Алексея Навального сумма. Адвокат блогера заявил, что деньги ему соберут сторонники. "Ну, для кого это фарисейство?" - удивился Михалков.
Известный российский режиссёр и телеведущий Никита Михалков прокомментировал слова адвоката Навального Вадима Кобзева, который возложил надежды на сторонников блогера. Ещё до приговора по делу об оскорблении ветерана юрист заявил, что, если его клиента оштрафуют, то сумму штрафа соберут на донатах.
Притом штраф в 850 тыс. рублей оказывается неподъёмным для господина Навального. Ну, слушайте, ну… для кого это фарисейство? - отметил Михалков.
Он обратил внимание, что, по данным СМИ, аренда Навальным огромного дома в Германии обошлась ему в 30 тыс. евро, а самолёт, которым его доставили в Германию, стоил 100 тыс. евро. Однако сумма штрафа за оскорбление ветерана показалась блогеру слишком большой, чтобы выплачивать её самому.
Михалков также прокомментировал выдвижение Навального на соискание Нобелевской премии мира. Режиссёр не исключает, что российский оппозиционер вполне может стать нобелевским лауреатом, поскольку сегодня премию дают не за вклад в дело установления мира, а за "правильные" политические взгляды. И это касается не только премии мира. Автор "Бесогона" напомнил, что совсем недавно Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, известная своими антироссийскими взглядами.

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