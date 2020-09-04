Названа неожиданная причина "отравления" Навального

Алексей Навальный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Ситуация вокруг россиянина стала на руку демократу Байдену

Оппозиционера Алексея Навального могли отравить, чтобы сорвать встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такую неожиданную версию происходящего с российским активистом высказал киевский политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, разговоры о том, что создателя иноагента ФБК якобы отравили "агенты Кремля" выглядят крайне глупо и неправдоподобно, поскольку он слишком труслив и непопулярен в России, чтобы представлять реальную угрозу Путину.

Скандал вокруг инцидента с Навальным мог быть организован с целью не допустить встречу лидеров РФ и США. Известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель неформально уже несколько раз поддержала кандидата от Демпартии Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Именно ему данная встреча крайне невыгодна.

"Казус Навального – это попытка определенных кругов, неизвестно каких, не допустить анонсированную встречу Трампа и Путина, которая должна была состояться, по словам Трампа, еще до президентских выборов в США. Это была главная задача", – сказал Бондаренко в эфире "UkrLife.TV" на ютуб-канале.

Он назвал смешным тот факт, что блогера называют лидером оппозиции в РФ. Эксперт напомнил, что Навальный не популярен в стране, рейтинг у него около 3%, и, несмотря на все свои антиправительственные речи, он был "достаточно компромиссным и соглашательным и не представлял никакой угрозы лично для Путина".

Бондаренко полагает, что если бы активиста отравили "Новичком", его не выпустили бы из России в Германию.

Ранее сегодня "Утро.ру" со ссылкой на немецкий Spiegel писало, что военные медики ФРГ якобы обнаружили следы биологического химоружия в крови, моче и на коже Навального.

