Названа мишень Запада в раскручивании дела Навального

Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com

США развивают историю с блогером из простого расчета

Некоторым странам важно заблокировать строительство "Северного потока – 2". В этом и заключается цель раскручивания дела о якобы отравлении Алексея Навального, уверен директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Главной заинтересованной стороной являются США. Им необходимо остановить прокладку трубопровода, чтобы увеличить объемы поставок в Европу их сжиженного природного газа.

Американский президент Дональд Трамп уже призвал Германию выйти из "Северного потока – 2". Госсекретарь Майка Помпео заявил о включении газопровода в новую редакцию закона о санкциях, а нескольких сенаторов-республиканцев пригрозили руководству немецкого порта Мукран.

Наказание России за оппозиционера выгодно противникам проекта, добавил руководитель СВР. И назвал попытки помешать маршруту "типичным примером недобросовестной конкуренции", цитирует РИА "Новости".

База ресурсов для перезапуска европейской экономики в конце нынешнего года, по подсчетам Deutsche Bank, упадет на 8,6% ВВП, указал глава СВР. И отметил, что в Европе осознают масштабы ущерба в случае отказа от газопровода.

В завершение Нарышкин выразил надежду, что в ЕС не поступят с "Северным потоком – 2" вопреки собственным потребностям. К тому же зиму предсказали холодную, а чтобы согреться понадобится немало газа, подчеркнул главный российский разведчик.

Накануне глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию против реализации проекта "Северный поток – 2". Это делается с целью остановить строительство газопровода.

Между тем немецкие депутаты после скандала с якобы отравлением Алексея Навального призвали Россию к сотрудничеству. По их мнению, призывы к приостановке "Северного потока – 2" приведут только к многомиллиардным штрафам, что поставит под угрозу всю энергетическую безопасность Германии.