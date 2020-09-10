Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"

Правительство Сербии из-за внешнего политического давления со стороны Евросоюза приняло решение заморозить своё участие в любых военных манёврах на ближайшие шесть месяцев, заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин. Ситуацию прокомментировал сербский доброволец ДНР, участник боёв на Донбассе Деян Берич, позывной - Деки.

По его словам, власти Сербии лгут, когда называют страну "нейтральным" государством. Оно не может быть нейтральным, если сербское правительство дало НАТО полную неприкосновенность на территории Сербии. Оно не может быть нейтральным, если на третьем этаже Министерства обороны находится штаб-квартира НАТО - пакта. Это всё официальные данные, ничего не скрывается, подчёркивает сербский доброволец.

Сербия не нейтральна, и она находится под юрисдикцией НАТО. Почему эти учения отложили сейчас? Потому что Россия дала несколько вертолётов, дала несколько БТР Сербии, и это очень сильно тревожит настоящих хозяев Сербии, то есть НАТО - пакт, - сказал Деян Берич в интервью Царьграду.

Он напомнил, что на YouTube до сих пор можно найти интервью, в котором премьер Сербии Ана Брнабич публично признаётся, если встанет выбор между Россией и Евросоюзом - Сербия всегда выберет ЕС. И сейчас этот момент пришёл, они выбрали, что им нужно, подытожил Деян Берич.