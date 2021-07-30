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Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
30 июля 2021, 23:00 • 80 • Политика
Байден совершил глупейшую ошибку на встрече с Тихановской. Он хотел показать ей её место, но навредил и себе, и США, считает военный обозреватель.
Президент США Джо Байден совершил ужасную ошибку во время встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом заявил военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.
Он имеет в виду символический жест с печеньем для белорусской оппозиционерки. Баранец считает, что таким образом Байден хотел показать Тихановской её место, но вместо этого навредил и себе, и США в целом, считает военный обозреватель.
- указал Виктор Баранец.
Обозреватель добавил, что с серьёзной оппозицией, на которую действительно делается реальная ставка, не разговаривают 10 минут в "предбаннике" Белого дома. Таких людей обрабатывают сутками, причём специалисты ЦРУ. Поэтому тот же Хуан Гуайдо в сравнении со Светланой Тихановской выглядит на порядок серьёзнее, цитирует Nation News слова эксперта.
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