Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США

Байден совершил глупейшую ошибку на встрече с Тихановской. Он хотел показать ей её место, но навредил и себе, и США, считает военный обозреватель.

Президент США Джо Байден совершил ужасную ошибку во время встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом заявил военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он имеет в виду символический жест с печеньем для белорусской оппозиционерки. Баранец считает, что таким образом Байден хотел показать Тихановской её место, но вместо этого навредил и себе, и США в целом, считает военный обозреватель.

Полная деградация внешнеполитической стратегии. Байден совершил очень глупую ошибку с этими печеньками, показав всему миру эту деградацию,

- указал Виктор Баранец.

Обозреватель добавил, что с серьёзной оппозицией, на которую действительно делается реальная ставка, не разговаривают 10 минут в "предбаннике" Белого дома. Таких людей обрабатывают сутками, причём специалисты ЦРУ. Поэтому тот же Хуан Гуайдо в сравнении со Светланой Тихановской выглядит на порядок серьёзнее, цитирует Nation News слова эксперта.