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Названа главная цель США в соглашении с Германией по "Северному потоку - 2"

14 сентября 2021, 09:05  •  164 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Американцы надеются привлечь на свою сторону Европу в борьбе против главного конкурента
Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать "уловку" Москвы, которая надеется на сертификацию "Северного потока – 2" с помощью поддержания низких запасов в европейских газовых хранилищах. Такое мнение выразил обозреватель Николас Гвоздев.
По словам автора, Евросоюзу грозит энергетический кризис, причиной которого станут уже Соединенные Штаты. Последние надеялись сохранить Украину в качестве главного транзитера российского газа, однако Москва не собирается экспортировать через Незалежную ни на один кубометр больше, чем это предусмотрено достигнутым с Германией соглашением.
Гвоздев также выразил уверенность, что США пошли на газовую сделку с Германией "во имя трансатлантической солидарности", чтобы в один прекрасный момент попросить европейских союзников поступиться своими интересами для совместного противодействия Китаю, сообщает телеканал "360".
Обозреватель полагает, что нанесенный Европе ущерб из-за санкционных мер Белого дома против "Северного потока – 2" может стать причиной отказа Брюсселя помогать американцам в борьбе против КНР, передает "Свободная Пресса".
"Идея заключается в том, что такой ущерб может свести на нет стремления США потребовать очередных жертв в борьбе с Пекином", – пояснил Гвоздев.
Журналист также напомнил о недавнем диалоге между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, напугавшим "многие азиатские государства". Последние восприняли разговор между лидерами как оказание поддержки Китая со стороны России – в том числе и по вопросу с Тайванем.
"Тем не менее, послание кажется ясным, особенно для Индии и Японии: если им запретят дальнейшие инвестиции в Россию, чтобы избежать санкций США, они рискуют приблизиться к России к Китаю в ущерб их интересам", – считает обозреватель.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило, что уже получило документы, которые необходимы для сертификации оператора "Северного потока – 2".

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