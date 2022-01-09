Названа главная цель русских миротворцев в Казахстане

Подразделения русского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алматы.

В Министерстве обороны России сообщили о начале тренировок нашего подразделения контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алматы. В ходе манёвров отрабатываются задачи, связанные с предотвращением внештатных ситуаций, сообщили в оборонном ведомстве страны.

Переброска десантников в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В том числе, наших военных принимает аэродром Жетыген.

Часть военных уже дислоцированы в республике. Колонны совершили марши в районе выполнения задач. Главная цель миротворцев из России - охрана жизненно важных объектов и социальной инфраструктуры.

Руководит действиями объединённой группировки командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Напомним, миротворцы стран ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей, после того как митинги в стране переросли в погромы и мародёрские вылазки с участием террористов. Зачистка в Казахстане продолжается.