|
Названа главная цель русских миротворцев в Казахстане
09 января 2022, 14:30 • 126 • Политика
Подразделения русского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алматы.
В Министерстве обороны России сообщили о начале тренировок нашего подразделения контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алматы. В ходе манёвров отрабатываются задачи, связанные с предотвращением внештатных ситуаций, сообщили в оборонном ведомстве страны.
Переброска десантников в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В том числе, наших военных принимает аэродром Жетыген.
Часть военных уже дислоцированы в республике. Колонны совершили марши в районе выполнения задач. Главная цель миротворцев из России - охрана жизненно важных объектов и социальной инфраструктуры.
Руководит действиями объединённой группировки командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Напомним, миротворцы стран ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей, после того как митинги в стране переросли в погромы и мародёрские вылазки с участием террористов. Зачистка в Казахстане продолжается.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2022, 11:15
|
03 января 2022, 23:45
|
03 января 2022, 12:40
|
05 января 2022, 10:10
|
04 января 2022, 13:10
|
06 января 2022, 14:45
|
04 января 2022, 03:50