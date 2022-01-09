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Названа главная цель русских миротворцев в Казахстане

09 января 2022, 14:30  •  126 • Политика
Подразделения русского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алматы.
В Министерстве обороны России сообщили о начале тренировок нашего подразделения контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алматы. В ходе манёвров отрабатываются задачи, связанные с предотвращением внештатных ситуаций, сообщили в оборонном ведомстве страны.
Переброска десантников в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В том числе, наших военных принимает аэродром Жетыген.
Часть военных уже дислоцированы в республике. Колонны совершили марши в районе выполнения задач. Главная цель миротворцев из России - охрана жизненно важных объектов и социальной инфраструктуры.
Руководит действиями объединённой группировки командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Напомним, миротворцы стран ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей, после того как митинги в стране переросли в погромы и мародёрские вылазки с участием террористов. Зачистка в Казахстане продолжается.

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