Названа главная ошибка Запада в отношении России

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США и Европа недооценивают возможности нашей страны

Запад вот уже несколько десятилетий совершает одну и ту же ошибку, когда речь идет о России. Иностранные государства не воспринимают Москву всерьез и зря. Таким мнением поделился обозреватель швейцарского издания Watson Даниэль Хубер.

Журналист указал на ситуацию с вакциной от коронавируса "Спутник V". Сначала Запад был скептически настроен к российской разработке. Однако теперь препарат популярен во многих странах, особенно бедных, которые не могут позволить себя растрачиваться на вакцины, эффективность которых ставят под сомнение. И это лишь один из многочисленных примеров того, как Запад не верил в силы России.

Хубер отметил, что Россия часто доказывала, что может удивить мир, когда в нее никто не верил. Так, например, было с аппаратом "Спутник 1", который вывели на орбиту Земли. Тогда успех советских ученых шокировал США, которые испугались того, что русские способны достичь их берегов, если ту же ракету, которую использовалась для спутника, оснастить боеголовкой.

Автор напоминает о том, что нельзя забывать и о ядерном потенциале РФ, а также об успехах страны в разработке неядерного оружия. Журналист подчеркивает, что нельзя недооценивать военную мощь России, которую на Западе считают отсталой. Он указал на то, что в истории немало примеров, когда различные военно-начальники поплатились за то, что сочли Россию слабой.

Ранее стало известно, что против "Спутника V" на Западе готовят провокации.