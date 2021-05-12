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Названа дата встречи Лаврова и Блинкена
12 мая 2021, 20:25 • 42 • Политика
Названа дата встречи главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Однако в каком формате она будет, Штаты пояснить затруднились.
Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт объявил, что встреча Лаврова и Блинкена, вероятнее всего, состоится в Рейкьявике на совещании Арктического совета. Однако пока неизвестно, смогут ли побеседовать представители России и Соединённых Штатов лицом к лицу.
"Я бы ожидал, что, разумеется, госсекретарь Блинкен и министр Лавров увидятся. Но я не в состоянии в настоящее время подтвердить двустороннюю встречу", - сообщил в ходе брифинга Дехарт.
Столица Исландии примет Арктический совет 20 мая. В Рейкьявик приедут министры России, США, Дании, Исландии, Канады, Швеции, Финляндии, Норвегии. В ходе заседания Исландия передаст России председательство в международной организации на следующие два года.
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