Названа дата рассмотрения Совфедом закона о налоге 15% для высоких доходов

Совет Федерации 18 ноября рассмотрит закон о повышении налоговой ставки для доходов физических лиц. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на повестку предстоящего заседания.

Речь идет о законе, повышающем ставку налога с 13 до 15% для граждан, чей доход за год превысил 5 млн рублей

Накануне Государственная дума приняла в третьем чтении закон о повышении ставки налога на доходы физлиц.

21 октября нижняя палата парламента одобрила в первом чтении этот законопроект. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

Закон разработали по поручению президента России Владимира Путина и направили на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями.