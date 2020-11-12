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Названа дата рассмотрения Совфедом закона о налоге 15% для высоких доходов

12 ноября 2020, 20:20  •  80 • Политика
Совет Федерации 18 ноября рассмотрит закон о повышении налоговой ставки для доходов физических лиц. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на повестку предстоящего заседания.
Речь идет о законе, повышающем ставку налога с 13 до 15% для граждан, чей доход за год превысил 5 млн рублей
Накануне Государственная дума приняла в третьем чтении закон о повышении ставки налога на доходы физлиц.
21 октября нижняя палата парламента одобрила в первом чтении этот законопроект. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.
Закон разработали по поручению президента России Владимира Путина и направили на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями.

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