Названа дата рассмотрения Совфедом президентских инициатив по поправкам в Конституцию

Совет Федерации рассмотрит президентские законопроекты во исполнение изменений в Конституцию на заседании 3 ноября. Об этом 8 октября рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Планируется на заседании 3 ноября», — цитирует его «РИА Новости». Госдума планирует до конца октября рассмотреть в трех чтениях президентские инициативы по поправкам в Конституцию.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции, пишет «Газета.ру». По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, их поддержали 77,92% населения, против выступили — 21,27%. В начале июля Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.