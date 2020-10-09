Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Названа дата рассмотрения Совфедом президентских инициатив по поправкам в Конституцию

09 октября 2020, 01:55  •  32 • Политика
Совет Федерации рассмотрит президентские законопроекты во исполнение изменений в Конституцию на заседании 3 ноября. Об этом 8 октября рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Планируется на заседании 3 ноября», — цитирует его «РИА Новости». Госдума планирует до конца октября рассмотреть в трех чтениях президентские инициативы по поправкам в Конституцию.
В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции, пишет «Газета.ру». По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, их поддержали 77,92% населения, против выступили — 21,27%. В начале июля Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
08 октября 2020, 22:15
На Киргизии отработали переворот в России: Политолог спрогнозировал сроки русского "майдана"
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
"Британия ответит петардами и фейерверками": Читатели Daily Mail об испытании "Циркона"
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
"Британия ответит петардами и фейерверками": Читатели Daily Mail об испытан...
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
04 октября 2020, 17:25
"Удар Азербайджана по самолётам РФ" и "контроль русской базы в Гюмри": Кто объявил Москве инфовойну?
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.