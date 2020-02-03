|
Названа дата первого выступления Мишустина с отчетом в Госдуме
03 февраля 2020, 21:39 • 37 • Политика
Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Государственной думе с отчетом о работе кабинета министров. Об этом 3 февраля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Мишустин представит и результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год. «Сама дата определена на 15 апреля», — цитирует Володина ТАСС.
15 января об отставке кабинета министров объявил возглавлявший его Дмитрий Медведев. После этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра страны, а 16 января Госдума одобрила ее. В этот же день российский лидер своим указом назначил Мишустина на должность председателя правительства.
Состав нового кабинета министров был объявлен 21 января.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2020, 09:09
|
28 января 2020, 03:09
|
01 февраля 2020, 16:12
|
02 февраля 2020, 06:39
|
02 февраля 2020, 13:09
|
31 января 2020, 22:09
|
31 января 2020, 22:09