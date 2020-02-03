Названа дата первого выступления Мишустина с отчетом в Госдуме

Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Государственной думе с отчетом о работе кабинета министров. Об этом 3 февраля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Мишустин представит и результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год. «Сама дата определена на 15 апреля», — цитирует Володина ТАСС.

15 января об отставке кабинета министров объявил возглавлявший его Дмитрий Медведев. После этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра страны, а 16 января Госдума одобрила ее. В этот же день российский лидер своим указом назначил Мишустина на должность председателя правительства.

Состав нового кабинета министров был объявлен 21 января.