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Названа дата оглашения послания Путина Федеральному собранию

05 апреля 2021, 14:30  •  120 • Политика
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, варианты места проведения мероприятия пока прорабатываются.
«Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — указал представитель Кремля.
Песков напомнил, что темы предстоящего послания по традиции не озвучиваются заранее. Однако пресс-секретарь российского лидера допустил, что Путин может затронуть в своей речи тему индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента», — отметил он, добавив, что никаких решений не принималось.
Накануне стало известно, что Путин на следующей неделе проведет совещание, где будет озвучен отчет по выполнению его поручений после послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года.
Тогда в своем обращении с посланием к Федеральному собранию РФ Путин предложил внести поправки в Конституцию и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.
Кроме того, президент РФ предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Социальные меры поддержки населения, к которым относятся материнский капитал и пособия для детей, также вошли в перечень поручений. Помимо этого глава государства поручал наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в вузах и многое другое.

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